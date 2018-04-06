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У 24-летнего майкопчанина изъяли наркотики
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Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

У 24-летнего майкопчанина изъяли наркотики 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
На территории республиканского центра сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков проведены оперативно-розыскные мероприятия.
В результате полицейские задержали 24-летнего жителя Майкопа. У молодого человека обнаружен сверток с порошком.
«По заключению экспертов, изъятым оказалось запрещенное к обороту вещество «соль». Мужчина дал признательные показания и пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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