У 24-летнего майкопчанина изъяли наркотики

На территории республиканского центра сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков проведены оперативно-розыскные мероприятия.

В результате полицейские задержали 24-летнего жителя Майкопа . У молодого человека обнаружен сверток с порошком.

«По заключению экспертов, изъятым оказалось запрещенное к обороту вещество «соль». Мужчина дал признательные показания и пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.