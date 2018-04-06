Два перфоратора, удлинитель и две «болгарки» крал безработный великолучанин

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в Великих Луках путем разбития оконного стекла в строящийся дом в проезде Полевом проник неизвестный злоумышленник. Им была совершена кража двух перфораторов, двух «болгарок» и удлинителя, принадлежащих 35-летнему мужчине. Причиненный ущерб превысил 20 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный великолучанин, 1991 года рождения. Возбуждено уголовное дело.