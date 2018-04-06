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В суд передано дело на бывшего начальника Смоленской таможни и его подчиненного, обвиняемых в мошенничестве
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В суд передано дело на бывшего начальника Смоленской таможни и его подчиненного, обвиняемых в мошенничестве 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Следователи СКР по Смоленской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Смоленской таможни и заместителя начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля, обвиняемых в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.
Бывший начальник Смоленской таможни и заместитель начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля обвиняются по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения» (ч.3 ст.159 УК РФ)
Следствие установило вину обвиняемых в использовании служебного положения. Чиновники получили на безвозмездной основе от двух коммерческих организаций строительные материалы (мраморные плиты и древесно-стружечные плиты) общей стоимостью более 1 миллиона рублей от имени Смоленской таможни. Материалы якобы должны были использоваться в благотворительных целях на строительство и проведение отделочных работ детского образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Но в дальнейшем они планировали использовать строительные материалы в личных целях.
Таможенники были задержаны в ходе проведенных совместных мероприятий сотрудниками региональных управлений СК И ФСБ России, незаконно полученное имущество изъято.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.
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