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В Ижевске пенсионера обвиняют в изнасиловании девочек
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В Ижевске пенсионера обвиняют в изнасиловании девочек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: planet-today.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД 6 апр — РИА Новости. Обвиняемый в сексуальном насилии над малолетними девочками 62-летний мужчина предстанет перед судом в Ижевске, сообщает следственное управлении СК РФ по Удмуртии.
По данным следствия, обвиняемый, работающий сантехником в одной из ижевских больниц, с июня 2016 года по август 2017 года в одном из дворов на территории Ленинского района города Ижевска знакомился с девочками в возрасте 6-7 лет.
"Путем уговоров и предложений обвиняемый заманивал девочек к себе в квартиру, где на протяжении года неоднократно совершал в отношении них действия сексуального характера, пользуясь их беспомощным состоянием в силу малолетнего возраста. При этом обвиняемый передавал девочкам за совершение сексуального насилия небольшие денежные вознаграждения. После того, как одна из потерпевших рассказала о происходящем родителям, они обратились в полицию", — сообщает СУСК.
В рамках расследования установлены семь потерпевших девочек, всего злоумышленник обвиняется в совершении 15 эпизодов преступлений.
В отношении всех потерпевших проведены судебно-медицинские экспертизы, в отношении обвиняемого — судебно-психиатрическая. Допрошены свыше 100 свидетелей.
Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
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