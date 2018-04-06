В Ижевске пенсионера обвиняют в изнасиловании девочек

По данным следствия, обвиняемый, работающий сантехником в одной из ижевских больниц, с июня 2016 года по август 2017 года в одном из дворов на территории Ленинского района города Ижевска знакомился с девочками в возрасте 6-7 лет.

"Путем уговоров и предложений обвиняемый заманивал девочек к себе в квартиру, где на протяжении года неоднократно совершал в отношении них действия сексуального характера, пользуясь их беспомощным состоянием в силу малолетнего возраста. При этом обвиняемый передавал девочкам за совершение сексуального насилия небольшие денежные вознаграждения. После того, как одна из потерпевших рассказала о происходящем родителям, они обратились в полицию", — сообщает СУСК.

В рамках расследования установлены семь потерпевших девочек, всего злоумышленник обвиняется в совершении 15 эпизодов преступлений.

В отношении всех потерпевших проведены судебно-медицинские экспертизы, в отношении обвиняемого — судебно-психиатрическая. Допрошены свыше 100 свидетелей.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.