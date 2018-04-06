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За убийство пожилой матери жительница Воронежа пойдет под суд
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За убийство пожилой матери жительница Воронежа пойдет под суд 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
38-летняя жительница Воронежа пойдет под суд за убийство своей 61-летней матери, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону 6 апреля.
Ссора между матерью и дочерью произошла 28 октября прошлого года в квартире многоэтажки на Ленинском проспекте. 38-летняя женщина схватила нож и ударила им мать в брюшную область. Ранение в живот оказалось смертельным — пожилая женщина умерла в больнице.
На предварительном следствии женщина во всем призналась, но сообщила, что не хотела убивать мать. Теперь ее судьба решится в суде.
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 Ещё 2 источника 
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