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Дело завели против мужчины, ударившего ножом в Зеленограде прохожего из-за сделанного ему замечания
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Дело завели против мужчины, ударившего ножом в Зеленограде прохожего из-за сделанного ему замечания 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полицейские разыскивают мужчину, напавшего с ножом на прохожего в Зеленограде, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером 26 марта на автобусной остановке «Кинотеатр „Электрон“ на площади Юности, где 30-летний местный житель увидел, как за остановкой какой-то мужчина справляет нужду.
»Прохожий подошел к незнакомцу, сделал ему замечание и дал пощечину. Неизвестный резко развернулся и ударил мужчину ножом в грудь, после чего убежал. Ранение оказалось непроникающим, от написания заявления потерпевший отказался», — сказал собеседник.
Тем не менее полиция провела проверку и 5 апреля возбудила уголовное дело о хулиганстве. Ведется розыск подозреваемого.
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