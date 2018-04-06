Дело завели против мужчины, ударившего ножом в Зеленограде прохожего из-за сделанного ему замечания

Инцидент произошел вечером 26 марта на автобусной остановке «Кинотеатр „Электрон“ на площади Юности, где 30-летний местный житель увидел, как за остановкой какой-то мужчина справляет нужду.

»Прохожий подошел к незнакомцу, сделал ему замечание и дал пощечину. Неизвестный резко развернулся и ударил мужчину ножом в грудь, после чего убежал. Ранение оказалось непроникающим, от написания заявления потерпевший отказался», — сказал собеседник.

Тем не менее полиция провела проверку и 5 апреля возбудила уголовное дело о хулиганстве. Ведется розыск подозреваемого.