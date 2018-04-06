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Чиновника осудят за незаконное присвоение земли в Краснодарском крае
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Чиновника осудят за незаконное присвоение земли в Краснодарском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Уголовное дело возбудили в отношении главы Прикубанского сельского поселения, который незаконно оформил на тещу земельный участок. Проводится расследование, сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
О преступлении стало известно в ходе прокурорской проверки. Чиновник оформил на тещу земельный участок площадью 483 квадратных метра в поселке Прикубанском Краснодарского края. По решению совета депутатов Прикубанского сельского поселения подозреваемого отстранили от службы.
Возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог.
Комитет Госдумы по государственному строительству во втором чтении предложил ужесточить наказание за преступления в сфере закупок до 12 лет.
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