В Самаре взяты телефонные мошенники, выманившие у жителей РФ 150 000 рублей

В ходе совместной успешной спецоперации были задержаны 43-летняя женщина-оператор, 29-летний мужчина — так называемый «обнальщик» и организатор — 39-летний житель Самарской области, неоднократно судимый за имущественные преступления. В начале 2018 г. он был приговорен Смоленским судом к пяти года лишения свободы условно за совершение аналогичного преступления — мошенничества с использованием сотовой связи.

Во время обыска по месту проживания задержанных на съемной квартире в Железнодорожном районе Самары были изъяты сотовые телефоны, банковские карты, ноутбук, с помощью которого и совершались преступления.

Схема мошенничества была следующей:

Имея необходимую телефонную базу данных злоумышленники рассылали СМС — сообщения о блокировке банковской карты абонента. Впоследствии сотрудники полиции выяснили, что мошенники успели разослать порядка десяти тысяч сообщений. Когда граждане, которые доверились мошенникам, перезванивали по указанному в сообщении телефонному номеру, им, под видом «сотрудника банка», отвечала женщина-оператор. Она инструктировала потерпевших как, якобы, разблокировать карту, выясняя у звонивших персональные данные, данные банковской карты и код безопасности. После этого, через одну из социальных сетей просила перевести деньги, которые через банкоматы снимал второй участник группы — «обнальщик».

По предварительным данным полицейских, действуя таким образом, злоумышленники за один месяц похитили у доверчивых граждан более 150 тысяч рублей.

В настоящее время следователями У МВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело. Злоумышленники этапированы из Самары и находятся под стражей.

Сотрудники полиции напоминают: чтобы не стать жертвой мошенника и сохранить свои деньги не сообщайте никому свои персональные данные и данные банковской карты, особенно код безопасности, который размещен на оборотной стороне карты. При получении сообщения о блокировке карты не перезванивайте по указанным телефонам, как того требуют мошенники. Если у вас появились сомнения, обратитесь непосредственно в отделения банка, который обслуживает карту.