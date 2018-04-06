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В Самаре взяты телефонные мошенники, выманившие у жителей РФ 150 000 рублей
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В Самаре взяты телефонные мошенники, выманившие у жителей РФ 150 000 рублей 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области с коллегами из Тверской области пресекли преступную деятельность группы лиц, причастных к совершению целой серии мошеннических действий в отношении граждан, проживающих в различных регионах Российской Федерации, сообщает инспектор по ОП отделения информации ОИОС Владимир Караваев.
В ходе совместной успешной спецоперации были задержаны 43-летняя женщина-оператор, 29-летний мужчина — так называемый «обнальщик» и организатор — 39-летний житель Самарской области, неоднократно судимый за имущественные преступления. В начале 2018 г. он был приговорен Смоленским судом к пяти года лишения свободы условно за совершение аналогичного преступления — мошенничества с использованием сотовой связи.
Во время обыска по месту проживания задержанных на съемной квартире в Железнодорожном районе Самары были изъяты сотовые телефоны, банковские карты, ноутбук, с помощью которого и совершались преступления.
Схема мошенничества была следующей:
Имея необходимую телефонную базу данных злоумышленники рассылали СМС — сообщения о блокировке банковской карты абонента. Впоследствии сотрудники полиции выяснили, что мошенники успели разослать порядка десяти тысяч сообщений. Когда граждане, которые доверились мошенникам, перезванивали по указанному в сообщении телефонному номеру, им, под видом «сотрудника банка», отвечала женщина-оператор. Она инструктировала потерпевших как, якобы, разблокировать карту, выясняя у звонивших персональные данные, данные банковской карты и код безопасности. После этого, через одну из социальных сетей просила перевести деньги, которые через банкоматы снимал второй участник группы — «обнальщик».
По предварительным данным полицейских, действуя таким образом, злоумышленники за один месяц похитили у доверчивых граждан более 150 тысяч рублей.
В настоящее время следователями У МВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело. Злоумышленники этапированы из Самары и находятся под стражей.
Сотрудники полиции напоминают: чтобы не стать жертвой мошенника и сохранить свои деньги не сообщайте никому свои персональные данные и данные банковской карты, особенно код безопасности, который размещен на оборотной стороне карты. При получении сообщения о блокировке карты не перезванивайте по указанным телефонам, как того требуют мошенники. Если у вас появились сомнения, обратитесь непосредственно в отделения банка, который обслуживает карту.
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