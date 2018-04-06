«Ваша карта заблокирована»: самарские оперативники задержали банду смс-мошенников

Полицейские Самарского региона совместно с правоохранителями из Тверской области провели успешную операцию по задержанию телефонных мошенников.

Злоумышленники действовали по отлаженной схеме. Они работали с базой данных, по которой рассылали гражданам смс-сообщения с информацией о блокировке банковских карт. Всего банда отправила более 10 000 сообщений по всей России

— Обманутые люди связывались с преступниками по телефону и передавали им свои персональные данные, номера и коды безопасности банковских карт. Трубку снимала 44-летняя женщина. Она представлялась сотрудником банка и просила доверчивых граждан переводить деньги на счет банды мошенников через социальные сети, — рассказали в областном главке.

Поступившую сумму через банкоматы обналичивал 29-летний мужчина. Таким образом преступники украли у граждан более 150 000 рублей.

Полицейские задержали банду в областной столице. В нее входили — женщина-оператор, мужчина-обнальщик и организатор. Последний уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления Смоленским судом. Служители Фемиды назначили мужчине 5 лет лишения свободы, но только условно. Теперь срок может стать реальным.

Бандиты проживали на съемной квартире, в Железнодорожном районе Самары . Оперативники забрали у них для проверки сотовые телефоны, банковские карты и ноутбук, при помощи которого они и совершали преступления.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей.