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В Волгограде молодому ревнивцу, напавшему на вокзале с ножом на подругу, дали семь лет
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В Волгограде молодому ревнивцу, напавшему на вокзале с ножом на подругу, дали семь лет 

v1.ru 30 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде Центральный районный суд приговорил 19-летнего жителя Калачевского района к семи годам колонии строгого режима за нападение на 17-летнюю девушку. Молодой человек из ревности нанес подруге на железнодорожном вокзале «Волгоград-1» восемь ножевых ранений.
Наказание за совершенное преступление молодой человек получил ровно через 10 месяцев после совершенного преступления. 6 июля прошлого года житель Калачевского района назначил своей бывшей девушке встречу на вокзале. На встречу к ней он пошел в ножом в кармане.
— 6 июля 2017 года осужденный под предлогом передачи зарядного устройства попросил девушку встретиться с ним возле здания вокзала «Волгоград-1». Там между молодыми людьми на почве ревности возникла ссора, в ходе которой парень толкнул девушку в кусты и начал наносить ей удары ножом, — рассказала V1.ru официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — На крики о помощи подоспел 34-летний мужчина, находившийся рядом. Он вырвал из рук ревнивца нож и связал его, вызвав сотрудников полиции и бригаду скорой помощи.
Медики насчитали на теле пострадавшей восемь ножевых ранений. К счатью, она осталась жива.
— С учетом обстоятельств совершенного преступления и мнения гособвинения, суд приговорил молодого человека к семи годам в исправительной колонии строгого режима, — заявила представитель прокуратуры.
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