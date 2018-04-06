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12 участников преступной группы, орудовавшей в Петербурге и Ленобласти, осудят за бандитизм
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12 участников преступной группы, орудовавшей в Петербурге и Ленобласти, осудят за бандитизм 

Ivyborg.ru 1 час назад
В отношении двенадцати участников группы, совершивших серию тяжких преступлений, возбуждены уголовные дела по статье «бандитизм».
4 апреля 2018 года ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по части 1 и 2 статьи 209 УК РФ (бандитизм) в отношении 61-летнего организатора группы и 12 ее участников.
Установлено, что в период с января 2000 года по апрель 2018 года на территории Ленобласти и Северной столицы злоумышленники совершили четыре разбойных нападения, два вымогательства, похищение человека и незаконное хранение огнестрельного оружия и взрывчатого вещества.
Известно, что в начале марта 2017 года участники преступной группы напали на петербуржца, жестоко избили его и отобрали автомобиль Mitsubishi Pajero и мобильный телефон Iphone 6. Ущерб составил более полумиллиона рублей. А в середине июня прошлого года они совершили нападение на продуктовый магазин на проспекте Культуры. Проникнув в помещение магазина, злоумышленники похитили алкоголь и продукты на общую сумму около 1,3 миллиона рублей.
Организатор преступной группы и восемь ее участников заключены под стражу.
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