В УФСИН прокомментировали смерть от суицида 17-летней девушки в СИЗО Кирова

Несовершеннолетняя девушка, пытавшаяся покончить с собой в СИЗО-2 города Кирова, обвинялась по особо тяжкой статье Уголовного кодекса: 228.1 ч. 4 «Незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ».

Вероятно, именно страх перед наказанием стал причиной попытки самоубийства девушки, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Кировской области.

«Сотрудники изолятора, обнаружившие девушку в бессознательном состоянии, вызвали «скорую помощь» и до её приезда проводили реанимационные мероприятия, — пояснили в ведомстве. — Девушка была вывезена в лечебное учреждение, где ей оказывалась медицинская помощь в полном объёме. Несмотря на проведённые мероприятия, врачом реаниматологом лечебного учреждения была констатирована смерть подозреваемой».

Девушка содержалась в камере одна. Сейчас по данному факту проводится служебная проверка, добавили в УФСИН . Также по данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото — progorod43.ru