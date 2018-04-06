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В УФСИН прокомментировали смерть от суицида 17-летней девушки в СИЗО Кирова
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В УФСИН прокомментировали смерть от суицида 17-летней девушки в СИЗО Кирова 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Несовершеннолетняя девушка, пытавшаяся покончить с собой в СИЗО-2 города Кирова, обвинялась по особо тяжкой статье Уголовного кодекса: 228.1 ч. 4 «Незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ».
Вероятно, именно страх перед наказанием стал причиной попытки самоубийства девушки, сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Кировской области.
«Сотрудники изолятора, обнаружившие девушку в бессознательном состоянии, вызвали «скорую помощь» и до её приезда проводили реанимационные мероприятия, — пояснили в ведомстве. — Девушка была вывезена в лечебное учреждение, где ей оказывалась медицинская помощь в полном объёме. Несмотря на проведённые мероприятия, врачом реаниматологом лечебного учреждения была констатирована смерть подозреваемой».
Девушка содержалась в камере одна. Сейчас по данному факту проводится служебная проверка, добавили в УФСИН. Также по данному факту возбуждено уголовное дело.
Фото — progorod43.ru
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