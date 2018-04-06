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Железнодорожника подозревают в получении взятки в 300 тыс. рублей
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Железнодорожника подозревают в получении взятки в 300 тыс. рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
Железнодорожник подозревается получении взятки в крупном размере.
"По версии следствия, подозреваемый в период 2016 и 2017 года незаконно получил от представителя коммерческой фирмы взятку в размере 300 тыс. рублей за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, а именно за проверку и согласование чертежей, схем погрузки грузов на открытом подвижном составе", — указывается в сообщении.
В следственном ведомстве уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия, приведшие к возбуждению уголовного дела проводили сотрудники Управления на транспорте МВД России по ПФО.
"Сейчас ведется следствие, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела", — сообщили в следствии.
Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.
"С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных", — сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ.
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