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Житель Кубани получил 6 лет тюрьмы за убийство сожительницы сковородой
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Житель Кубани получил 6 лет тюрьмы за убийство сожительницы сковородой 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
46-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей 59-летней сожительнице, повлекшего по неосторожности ее смерть.
Пара проживала в станице Староминской. 7 ноября прошлого года в течение дня они распивали спиртные напитки. Вечером женщине на мобильный телефон стали поступать звонки с неизвестных номеров, в связи с чем между сожителями возникла ссора. От ревности мужчина избил женщину руками, металлической тарелкой и сковородкой», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
От телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте, однако злоумышленник не сообщил об этом в полицию. Вечером 9 ноября к ним в гости пришел сожитель матери мужчины, который обнаружил погибшую.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
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