Житель Кубани получил 6 лет тюрьмы за убийство сожительницы сковородой

46-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своей 59-летней сожительнице, повлекшего по неосторожности ее смерть.

Пара проживала в станице Староминской. 7 ноября прошлого года в течение дня они распивали спиртные напитки. Вечером женщине на мобильный телефон стали поступать звонки с неизвестных номеров, в связи с чем между сожителями возникла ссора. От ревности мужчина избил женщину руками, металлической тарелкой и сковородкой», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю

От телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте, однако злоумышленник не сообщил об этом в полицию. Вечером 9 ноября к ним в гости пришел сожитель матери мужчины, который обнаружил погибшую.