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В Самаре осужден экс-сотрудник ДПС, бравший взятки с грузоперевозчиков
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В Самаре осужден экс-сотрудник ДПС, бравший взятки с грузоперевозчиков 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Прокуратура Куйбышевского района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в получении взяток с предпринимателей-грузоперевозчиков.
Вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя командира роты № 2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре, обвиняемого в получении взяток с предпринимателей-грузоперевозчиков, сообщает прокуратура самарской области.
В ходе судебного разбирательства установлено, что сотрудник ДПС, сговорившись с командиром роты, в период времени с 1 апреля 2017 года по 26 июля 2017 года получил от директора ООО «СаматСтрой» 200 тысяч рублей в качестве взятки за не привлечение к административной ответственности сотрудников СаматСтроя, осуществляющих грузовые перевозки по территории Самары и Самарской области.
Он же в период времени с 12 мая.2017 года по 18 июля 2017 года получил от предпринимателя, осуществляющего перевозку крупногабаритной техники на личном грузовом автомобиле, 40 тысяч рублей в качестве взятки за непривлечение к административной ответственности взяткодателя в случае совершения им административных правонарушений в области дорожного движения.
Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и на два года лишил его права занимать должности в органах власти.
Приговор в законную силу не вступил.
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