В Самаре осужден экс-сотрудник ДПС, бравший взятки с грузоперевозчиков

Прокуратура Куйбышевского района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ДПС , обвиняемого в получении взяток с предпринимателей-грузоперевозчиков.

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя командира роты № 2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре, обвиняемого в получении взяток с предпринимателей-грузоперевозчиков, сообщает прокуратура самарской области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что сотрудник ДПС, сговорившись с командиром роты, в период времени с 1 апреля 2017 года по 26 июля 2017 года получил от директора ООО «СаматСтрой» 200 тысяч рублей в качестве взятки за не привлечение к административной ответственности сотрудников СаматСтроя, осуществляющих грузовые перевозки по территории Самары и Самарской области

Он же в период времени с 12 мая.2017 года по 18 июля 2017 года получил от предпринимателя, осуществляющего перевозку крупногабаритной техники на личном грузовом автомобиле, 40 тысяч рублей в качестве взятки за непривлечение к административной ответственности взяткодателя в случае совершения им административных правонарушений в области дорожного движения.

Суд признал подсудимого виновным и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и на два года лишил его права занимать должности в органах власти.

Приговор в законную силу не вступил.