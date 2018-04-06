В Ярославле задержали руководителя кредитно-финансовой организации

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, его подозревают в злоупотреблении полномочиями в особо крупном размере. По версии следствия, руководители действовали вопреки законным интересам банка и в целях получения выгоды. Руководители заключили договоры уступки прав требований с фиктивным ООО.

После деньги обналичили. Также руководство банка заключило договор на предоставление потребительского кредита без обеспечения — в сумме 44 млн рублей. Общий ущерб составил 223 млн рублей.

Следователи установили причастность к махинациями одного из руководителей — 35-летнего мужчину. Его объявили в федеральный розыск. В настоящее время фигурант задержан.