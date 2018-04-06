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Ректора ААЭП судят за невыплату сотрудникам пособий
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Ректора ААЭП судят за невыплату сотрудникам пособий 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Бывшего ректора ААЭП будут судить за невыплату сотрудникам социальных пособий, сообщает региональный СКР.
Согласно материалам дела, 12 сотрудникам образовательного учреждения не выплачивались пособия по уходу за ребенком, временной нетрудоспособности. Сумма задолженности составила более 750 тысяч рублей. При этом у ректора имелась достаточная сумма, но он тратил деньги на другие нужды академии.
Обвиняемый отрицает свою вину, а причиной невыплаты пособий назвал банкротство предприятия. Уголовное дело направлено в суд.
Напомним, Алтайскую академию экономики и права признали банкротом в октябре 2017 года.
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