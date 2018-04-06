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Дело главы Котласского района Светланы Бачурихиной направили в суд
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Дело главы Котласского района Светланы Бачурихиной направили в суд 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшей главы Котласского района Светланы Бачурихиной (в недавнем прошлом — Бральниной).
Напомним, бывшую главу обвиняют в получении денежной взятки за покровительство по службе, а кроме того — в хищении чужого имущества и 19-ти эпизодах мошенничества.
По информации следствия, обвиняемая в 2013-2014 годах и в 2016 году получила две взятки от представителей коммерческих организаций — 750 тыс. рублей и 880 тыс. рублей. Деньги были выданы ей за покровительство при заключении и оплате МО муниципальных контрактов и договоров.
Расследование дела вёл Котласский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Архангельской области и НАО. В данный момент Светлана Бачурихина находится под домашним арестом, и свою вину она не признаёт. С материалами уголовного дела она и её адвокат уже ознакомились.
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