Дело главы Котласского района Светланы Бачурихиной направили в суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшей главы Котласского района Светланы Бачурихиной (в недавнем прошлом — Бральниной).

Напомним, бывшую главу обвиняют в получении денежной взятки за покровительство по службе, а кроме того — в хищении чужого имущества и 19-ти эпизодах мошенничества.

По информации следствия, обвиняемая в 2013-2014 годах и в 2016 году получила две взятки от представителей коммерческих организаций — 750 тыс. рублей и 880 тыс. рублей. Деньги были выданы ей за покровительство при заключении и оплате МО муниципальных контрактов и договоров.