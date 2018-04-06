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В Екатеринбурге осуждены пенсионерка-убийца и ее сын
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В Екатеринбурге осуждены пенсионерка-убийца и ее сын 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Свердловский областной суд вынес приговор пожилой женщине и ее 30-летнему сыну. Они признаны виновными по статьям: «убийство, совершенное группой лиц» и «разбой», рассказали в Следственном Комитете.
Убийство произошло 17 февраля 2017 года. Сотрудница «Почты России» пришла отдавать пенсию женщине, но обвиняемый оглушили ее шокером, затащили в квартиру и начали избивать. Сын пенсионерки несколько раз ударил женщину ножом, после чего ей на голову надели полиэтиленовый пакет и держали так, пока женщина не задохнулась.
Осужденные похитили из сумочки почтальона 240 тысяч рублей и 2 телефона, а тело выбросили на лестничную клетку вместе с ножом. Преступление было раскрыто по горячим следам, обвиняемые настаивали, что не убивали женщину, а только забрали с тела деньги «на сохранение».
Свердловский областной суд назначил женщине наказание в виде 16,5 лет лишения свободы в колонии строгого. Её сын осужден на 15 в колонии строгого режима.
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