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СМИ: во время перестрелки в Сочи пострадал человек
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Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

СМИ: во время перестрелки в Сочи пострадал человек 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. Вчера вечером на одной из улиц олимпийской столицы два человека утроили стрельбу. Информация об этом изначально появилась в социальных сетях. Как сообщает «Макс-Портал», в полиции подтвердили перестрелку.
Как сообщают в правоохранительных органах, между двумя мужчина произошел конфликт. В ходе разбирательств один из них применил травматический пистолет: он дважды выстрелил из оружия, одна пуля пролетела мимо оппонента, вторая угодила ему в ногу. Пострадавшего госпитализировали. Владельца пистолета задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».
По одной из версий, конфликт произошел между двумя местными предпринимателями.
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