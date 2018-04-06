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Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у амурчанина более семнадцати килограммов наркотиков
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Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у амурчанина более семнадцати килограммов наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ромненского пункта полиции МО МВД России «Октябрьский» выявили факт незаконного оборота наркотиков.
Предварительно установлено, что 36-летний житель села Придорожное на территории усадьбы частного дома хранил наркотические средства в металлической бочке, мешках и канистре. Всего полицейские изъяли около 17 килограммов марихуаны и более 400 граммов гашишного масла, а также предметы, используемые для изготовления запрещенных веществ.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
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