Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у амурчанина более семнадцати килограммов наркотиков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Ромненского пункта полиции МО МВД России «Октябрьский» выявили факт незаконного оборота наркотиков.

Предварительно установлено, что 36-летний житель села Придорожное на территории усадьбы частного дома хранил наркотические средства в металлической бочке, мешках и канистре. Всего полицейские изъяли около 17 килограммов марихуаны и более 400 граммов гашишного масла, а также предметы, используемые для изготовления запрещенных веществ.