Ещё
Мужчина в новой Москве ограбил салон мобильной связи на 470 тыс. руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина в новой Москве ограбил салон мобильной связи на 470 тыс. руб 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
Оперативники новой Москвы задержали 24-летнего приезжего, подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.
В дежурную часть МО МВД России «Щербинский» поступило сообщение о разбое.
«Как установили полицейские, в помещение салона сотовой связи зашел неизвестный мужчина. Злоумышленник, угрожая администратору, предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему находящиеся в кассовом аппарате денежные средства и дорогостоящий мобильный телефон. Совершив нападение, злоумышленник с похищенным имуществом скрылся», — говорится в сообщении.
Материальный ущерб составил более 470 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого — им оказался 24-летний приезжий.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.
РИАМО: последние новости
В Москве задержали мошенника, который пытался снять 6 млн руб со счета клиента в банке Мужчина обстрелял ребенка из пневматического оружия на юго‑востоке Москвы СК проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины в Москве‑реке
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства212
Первые кадры с места крушения Ил-7656
Украина начала операцию «Граница-2018»61
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров113
200 человек погибли при падении самолета в Алжире42
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия Криминал
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение