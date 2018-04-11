Мужчина в новой Москве ограбил салон мобильной связи на 470 тыс. руб

Оперативники новой Москвы задержали 24-летнего приезжего, подозреваемого в разбойном нападении на салон сотовой связи, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

В дежурную часть МО МВД России «Щербинский» поступило сообщение о разбое.

«Как установили полицейские, в помещение салона сотовой связи зашел неизвестный мужчина. Злоумышленник, угрожая администратору, предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему находящиеся в кассовом аппарате денежные средства и дорогостоящий мобильный телефон. Совершив нападение, злоумышленник с похищенным имуществом скрылся», — говорится в сообщении.

Материальный ущерб составил более 470 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого — им оказался 24-летний приезжий.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.