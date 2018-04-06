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Авто с документами угнали у мужчины в новой Москве
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Авто с документами угнали у мужчины в новой Москве 

РИАМО 1 час назад
Уголовное дело возбудили в новой Москве по факту кражи автомобиля Lexus NX300, в котором находились важные документы и имущество на 200 тысяч рублей, сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию обратился мужчина с сообщением о краже автомобиля по адресу: 47-й километр МКАД (внешняя сторона), строение 21.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с подземной парковки ТЦ по указанному адресу неизвестный совершил кражу машины Lexus NX300, в которой находились личные документы и имущество на сумму 200 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что общий материальный ущерб составил около 3,2 миллиона рублей.
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