Авто с документами угнали у мужчины в новой Москве

Уголовное дело возбудили в новой Москве по факту кражи автомобиля Lexus NX300, в котором находились важные документы и имущество на 200 тысяч рублей, сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию обратился мужчина с сообщением о краже автомобиля по адресу: 47-й километр МКАД (внешняя сторона), строение 21.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с подземной парковки ТЦ по указанному адресу неизвестный совершил кражу машины Lexus NX300, в которой находились личные документы и имущество на сумму 200 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что общий материальный ущерб составил около 3,2 миллиона рублей.