Телефонному террористу, «заминировавшему» офисы в Самаре, вынесен приговор

В октябре 2017 года на телефон сети букмекерских контор, расположенных в Самаре , поступили анонимные звонки с сообщениями о заминировании. По информации пресс-службы УФСБ России по Самарской области, в течение нескольких часов звонивший был установлен и задержан. Им оказался 35-летний житель Самарской области . По факту совершения преступления в отношении гражданина завели уголовное дело. Во время суда обвиняемый признал свою и вину и пояснил, что отважился на деяние из хулиганских побуждений и пребывая в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

Фото: ТРК «Губерния»