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Телефонному террористу, «заминировавшему» офисы в Самаре, вынесен приговор
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Телефонному террористу, «заминировавшему» офисы в Самаре, вынесен приговор 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
В октябре 2017 года на телефон сети букмекерских контор, расположенных в Самаре, поступили анонимные звонки с сообщениями о заминировании. По информации пресс-службы УФСБ России по Самарской области, в течение нескольких часов звонивший был установлен и задержан. Им оказался 35-летний житель Самарской области. По факту совершения преступления в отношении гражданина завели уголовное дело. Во время суда обвиняемый признал свою и вину и пояснил, что отважился на деяние из хулиганских побуждений и пребывая в состоянии алкогольного опьянения.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
Фото: ТРК «Губерния»
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