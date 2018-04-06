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В Югре завели новые дела против обвиняемых в коррупции полицейских
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В Югре завели новые дела против обвиняемых в коррупции полицейских 

РИА Новости 1 час назад
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 апр — РИА Новости. В отношении начальника полиции Нефтеюганска и главы отдела регионального управления МВД, ранее арестованных по обвинению в получении взятки, возбуждены новые уголовные дела, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по ХМАО.
В конце марта Следственный комитет сообщал о задержании начальника нефтеюганского отдела МВД и руководителя одного из отделов регионального УМВД, которые подозреваются в получении взятки от предпринимателя в обмен на покровительство в реализации алкогольной продукции, которая не отвечала требованиям безопасности. По версии следствия, полицейские в течение 2016-2017 годов получали от бизнесмена деньги и имущество, а также «услуги имущественного характера».
В СК также отмечали, что в служебных кабинетах и по месту жительства сотрудников МВД были проведены обыски. Позже полицейские были заключены под стражу, им предъявлены обвинения. Окружной главк МВД в свою очередь сообщал о служебной проверке по поводу фактов, описанных следствием. В управлении подчеркивали, что в случае, если вина полицейских подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
"В ходе расследования следователями выявлены дополнительные эпизоды получения обвиняемыми взяток, а также факты злоупотребления ими должностными полномочиями. По данным фактам возбуждены еще три уголовных дела", — говорится в сообщении следственного ведомства.
В конце прошлого года СК сообщал о задержании в Нефтеюганске семерых человек, которые пытались продать на территории региона более 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя, содержавшего технические примеси и метанол. Отмечалось, что деятельность организованной группы, в которую входили уроженцы Средней Азии, была пресечена следователями совместно с бойцами Росгвардии и сотрудниками регионального управления МВД.
По версии следствия, закупка контрафактного алкоголя осуществлялась за пределами округа, после чего он складировался в двух помещениях в Нефтеюганске, откуда поставлялся как минимум в 22 магазина, расположенных в крупных городах Югры. Все магазины, как считают в ведомстве, принадлежат бутлегерам, их родственникам или близким знакомым. По данному факту было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ.
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