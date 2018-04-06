Пистолеты с Украины, наркотики и книги Гитлера: в Красноярске накрыли оружейный цех

Красноярске задержан владелец подпольного цеха по производству огнестрельного оружия, передает "Интерфакс" со ссылкой региональное управление ФСБ Оперативники изъяли более 30 единиц короткоствольного оружия, 600 патронов различного калибра, основные части и комплектующие для производства огнестрельного оружия. Установлено так, что значительная часть оружия и деталей к нему поступила в Красноярск с Украины При обыске квартиры задержанного также нашли 110 кустов конопли, 1 кг готовой к употреблению марихуаны, а также экстремистскую литературу, среди которой книги Адольфа Гитлера.