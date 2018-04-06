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В Кирове мужчина украл колбасы на сумму более 23 тысяч рублей
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В Кирове мужчина украл колбасы на сумму более 23 тысяч рублей 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В среду, 4 апреля, в полицию обратилось руководство одного из кировских мясокомбинатов, сообщившее о том, что часть их продукции не попало в торговые точки.
Как выяснилось, накануне колбасу погрузили в машину 36-летнего кировчанина, который занимается доставкой товара по магазинам. Но часть продуктов, на общую сумму более 23 тысяч рублей, до магазинов он не довез.
Злоумышленника доставили в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Кирову. В присвоении колбасы он признался. Похищенную продукцию в полном объеме у него изъяли.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Фото — n-crimea.ru
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