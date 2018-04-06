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Во Владивостоке полиция сожгла 26 кг наркотиков
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Во Владивостоке полиция сожгла 26 кг наркотиков 

Prim.News 2 часа назад
Фото: Vladnews.ru
Основная масса наркотиков — «синтетика».
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Во Владивостоке комиссия по уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в состав которой входят сотрудники полиции, представители городской администрации и наркологического диспансера, произвела уничтожение путем сожжения наркотиков, изъятых у подозреваемых в совершении наркопреступлений.
Уничтожению подлежат наркотики и психоактивные вещества, являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым принято судебное решение и приговор вступил в законную силу. Большая часть фигурантов уже отбывает наказание в местах лишения свободы.
Сотрудниками полиции уничтожено более 26 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, изъятых из незаконного оборота. Основную массу изъятого составляют наркотики синтетического происхождения, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Владивостоку.
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