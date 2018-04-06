Во Владивостоке полиция сожгла 26 кг наркотиков

Основная масса наркотиков — «синтетика».

[See image gallery at prim.news]

Во Владивостоке комиссия по уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в состав которой входят сотрудники полиции, представители городской администрации и наркологического диспансера, произвела уничтожение путем сожжения наркотиков, изъятых у подозреваемых в совершении наркопреступлений.

Уничтожению подлежат наркотики и психоактивные вещества, являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым принято судебное решение и приговор вступил в законную силу. Большая часть фигурантов уже отбывает наказание в местах лишения свободы.