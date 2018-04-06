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Видео: полиция скрутила новосибирца за телефонные звонки доверчивым людям
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Видео: полиция скрутила новосибирца за телефонные звонки доверчивым людям 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские полицейские задержали двух новосибирцев, которых подозревают в том, что они четыре месяца по телефону обманывали горожан.
Полицейские установили, что с декабря 2017 года по апрель 2018 года, подозреваемые обзванивали горожан и представлялись близкими родственниками. После этого задержанные просили перечислить деньги, чтобы их не привлекли к уголовной ответственности. При этом суммы, которые просили подозреваемые, варьировались от десяти тысяч до миллиона рублей.
«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке сотрудников СОБР Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Новосибирской области задержали подозреваемого. Одновременно оперативники задержали его сообщницу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Во время обыска полицейские нашли у задержанных 14 сотовых телефонов, 29 сим-карт, 13 банковских карт и черновые записи.
«Точное количество потерпевших и сумма ущерба ещё устанавливается. Мужчину заключили под стражу, женщина находится под домашним арестом. У молодого человека три судимости уже по разным статьям, у женщины — одна [судимость] за мошенничество. Задержание проводилось на днях», — уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.
Сейчас полицейские возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские продолжают собирать доказательную базу и проводить следственные мероприятия.
В декабре прошлого года полицейские задержали 28-летнего жителя Новосибирска. Молодого человека подозревают в телефонном мошенничестве, из-за которого пожилая жительница города Яранска лишилась 40 тысяч рублей.
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