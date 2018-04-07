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В Новосибирской области поймали парочку «телефонных мошенников»
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В Новосибирской области поймали парочку «телефонных мошенников» 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Сотрудники Управления УГРО ГУ МВД России по НСО задержали двух граждан, подозреваемых в серии «телефонных мошенничеств». Они работали по стандартной схеме обзвона с легендой о родственнике, совершившем преступление.
33-летний мужчина и 42-летняя женщина с декабря 2017 года по апрель 2018 года обзванивали граждан, представляясь их близкими родственниками, и просили перечислить деньги якобы для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по НСО. Просили от 10 тысяч до 1 миллиона рублей.
Подозреваемого и ее сообщницу задержали. При проведении обысков по местам проживания фигурантов полицейские изъяли 14 сотовых телефонов, 29 сим-карт, 13 банковских карт, черновые записи.
Сейчас сотрудниками полиции установлена причастность фигурантов к совершению 5 преступлений, жертвами которых стали жители одного из регионов Российской Федерации. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество).
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его сообщница находится под домашним арестом.
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