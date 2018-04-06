Челябинский лидер «неуловимого» ОПС предстанет перед судом

В Московский областной суд направлено уголовное дело в отношении одного из лидеров преступного сообщества, 41-летнего челябинца Дмитрия Завьялова. Он обвиняется по 7 статьям УК РФ , в том числе в убийстве 18 человек, в причинении тяжкого вреда здоровью пяти потерпевших, в разбоях и грабежах. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, подсудимый создал банду в 1999 году для нападений и контроля над торговым рынком Пушкинского района ( Подмосковье ). В ОПГ вошли более 10 человек (некоторые уже привлечены к уголовной ответственности).

Злоумышленники действовали на территории Москвы , Московской, Челябинской и Ростовской областей, Краснодарского края . При этом все они жили в разных городах, а собирались только для совершения преступлений. Это обеспечивало им высокий уровень конспирации и мобильности.

"Члены банды активно занимались рэкетом, рейдерскими захватами и заказными убийствами. На счету банды убийство в 2001 году в Московской области коммерсанта с целью получения контроля над его бизнесом, а также ряда участников организованных преступных групп. Данное сообщество существовало до конца 2009 года, когда в результате задержания и привлечения к уголовной ответственности ряда ее участников, сообщество распалось и прекратило свою деятельность", — рассказали в прокуратуре Москвы.

В 2009 году Заявьялова объявили в международный розыск. Его задержали в мае 2014 года на территории Испании , а спустя год экстрадировали в Россию.

Следует отметить, что одним из структурных подразделений сообщества была ОПГ «Турбазовские», в которую входил бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский. Экс-чиновника задержали в 2013 году. Следствие полагает, что в 2005 и 2008 годах он организовал убийства двух уральских бизнесменов.

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