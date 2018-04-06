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Полицейские Петрозаводска раскрыли запутанную кражу
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Полицейские Петрозаводска раскрыли запутанную кражу 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Стражам порядка пришлось поломать голову, чтобы раскрутить всю цепочку событий.
В середине февраля в полицию обратилась 25-летняя петрозаводчанка с заявлением о краже 6500 рублей со счета ее банковской карты. Сотрудники уголовного розыска не сразу смогли установить, как и куда исчезли деньги женщины, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.
Полицейские установили, что деньги со счета заявительницы были переведены на счет некоему гражданину. Он был опрошен и сообщил, что поступившие деньги по просьбе своего родственника перевел ему на счет.
Возможный подозреваемый был установлен — 28-летний ранее не судимый петрозаводчанин. Однако оставалось неясным, как удалось списать деньги с чужого счета — никакой связи между этим мужчиной и потерпевшей не было.
При проведении дальнейших мероприятий оперативники смогли распутать всю цепочку событий. В недавнем прошлом девушка встречалась с молодым человеком. Он для каких-то целей привязал ее банковскую карту к номеру телефона своего знакомого. Тот же в случайном разговоре с соседом пожаловался, что ему надоели сообщения об операциях по банковской карте неизвестной женщины. У предприимчивого соседа тут же появилась идея, как раздобыть денег. Он попросил одолжить телефон и с помощью несложных процедур через смс-банкинг перевел с чужого счета 6500 рублей на номер родственника. Так он получил деньги, которые истратил на личные нужды.
Эта запутанная история закончилась возбуждением уголовного дела. Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ущерб он возместил в полном объеме.
По материалам: ptzgovorit.ru
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