В Калининграде грабители напали на сотрудника ломбарда и украли 2 кг золота 

В Калининграде полицейские раскрыли ограбление ломбарда, которое было совершено 31 декабря. Тогда неизвестные напали на сотрудника пункта приема и украли 2 кг золота. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. В ломбард грабители попали через черных вход. Они избили сотрудника и забрали с собой более 2 кг золотых изделий. Ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.
«Нападавшими оказались трое жителей Калининградской области. Похищенное имущество изъято у них. Им предъявлено обвинение по статье «Разбой»», — сообщили в МВД.
Расследование уголовного дела продолжается.