Ещё
В Калининграде грабители напали на сотрудника ломбарда и украли 2 кг золота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

В Калининграде грабители напали на сотрудника ломбарда и украли 2 кг золота 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Калининграде полицейские раскрыли ограбление ломбарда, которое было совершено 31 декабря. Тогда неизвестные напали на сотрудника пункта приема и украли 2 кг золота. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД. В ломбард грабители попали через черных вход. Они избили сотрудника и забрали с собой более 2 кг золотых изделий. Ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.
«Нападавшими оказались трое жителей Калининградской области. Похищенное имущество изъято у них. Им предъявлено обвинение по статье «Разбой»», — сообщили в МВД.
Расследование уголовного дела продолжается.
АиФ: последние новости
В Калининграде судят водителя, пытавшегося подкупить инспектора ДПС Калининградец убил собаку из мести гражданской жене В Калининграде трех приставов судят за взятки и мошенничество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ155
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая343
В Москву придет аномальное потепление13
Поплавская сорвала шоу на НТВ62
Россиянам посоветовали отказаться от доллара320
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение