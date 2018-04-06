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В Омской области фермер потратил грант на себя вместо покупки свиней
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В Омской области фермер потратил грант на себя вместо покупки свиней 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В Тарском районе Омской области предприниматель обратился в местную администрацию за получением гранта. Ему выделили 400 тысяч рублей на покупку коров и свиней, а также термодымовой камеры. Однако фермер потратил на покупку животных и оборудования лишь 292 тысячи рублей. Остальные деньги мужчина похитил и потратил на личные нужды.
«В подтверждение целевого использования средств гранта, предприниматель предоставил в администрацию района фиктивные документы о целевом использовании денежных средств», -уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
Добавим, что в отношении предприниматели возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
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