В Омской области фермер потратил грант на себя вместо покупки свиней

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В Тарском районе Омской области предприниматель обратился в местную администрацию за получением гранта. Ему выделили 400 тысяч рублей на покупку коров и свиней, а также термодымовой камеры. Однако фермер потратил на покупку животных и оборудования лишь 292 тысячи рублей. Остальные деньги мужчина похитил и потратил на личные нужды. «В подтверждение целевого использования средств гранта, предприниматель предоставил в администрацию района фиктивные документы о целевом использовании денежных средств», -уточнили в пресс-службе областной прокуратуры Добавим, что в отношении предприниматели возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).