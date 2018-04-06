На Кубани 19-летний парень украл со склада декоративный камень

Краснодар . 6 апр. — Новая Кубань. Инцидент произошел в Северском районе. В правоохранительные органы обратился хозяин одной из местных баз. Он рассказал, что с территории склада пропал декоративный строительный камень стоимостью 60 тысяч рублей.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 19-летний парень. Он сознался в содеянном. Юноша рассказал, что тайно проник в склад и на своей машине увез краденое имущество. Камень он позже продал.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.