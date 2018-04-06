Суд оставил под стражей охранника ТЦ «Зимняя вишня»

«Суд апелляционной инстанции постановил постановление Заводского районного суда в отношении Антюшина Сергея Игоревича оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — отмечается в решении суда.

Ранее Заводской суд Кемерова арестовал охранника до 25 мая. По версии следствия, Антюшин отключил систему оповещения торгового центра после получения сигнала о пожаре.

Охранника обвиняют по трем статьям — «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.