Екатеринбуржец отсудил полмиллиона рублей за незаконное пребывание в СИЗО

По данным региональной инстанции, житель города Игорь Игнатов , обвинявшийся в похищении человека и мошенничестве, провел в СИЗО 13 месяцев и 24 дня. Следствие в отношении него велось в 2007-2009 годах. Затем было вынесено постановление о прекращении уголовного преследования. Мужчина обратился в суд с иском о компенсации. Тогда, по информации облсуда, было возобновлено предварительное следствие. Но и оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Как уточняет областной суд, иск о компенсации морального вреда Игнатов подал в Орджоникидзевский районный суд. Ответчиком явилось федеральное министерство финансов. В итоге районный суд взыскал в пользу гражданина 500 тысяч рублей и еще 5 тысяч — в качестве возмещения расходов на оплату услуг юриста. Решение было обжаловано в областном суде.