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В Уссурийске начальник отделения почты похитила из кассы 65 000 рублей
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В Уссурийске начальник отделения почты похитила из кассы 65 000 рублей 

Prim.News 2 часа назад
Женщину осудили.
Уссурийский городской суд признал 35-летнюю жительницу села Михайловка виновной в совершении имущественного преступления.
Ранее в отдел полиции обратился представитель отделения почтовой связи, который сообщил о хищении денежной суммы из кассы почтового отделения в размере более 65 тысяч рублей.
Полицейскими установлено, что начальник Уссурийского отделения почтовой связи, филиал которого находится в селе Борисовка Уссурийского городского округа, с целью личного обогащения, с конца марта по начало июля 2017 года, находясь на рабочем месте, похитила из кассы часть вверенных ей денежных средств. Данные денежные средства получены за реализацию товарно-материальных ценностей, на общую сумму 65 231 рубль, которые в дальнейшем были присвоены злоумышленницей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 35-летняя жительница села Михайловка задержана. В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), доказана причастность фигурантки к противоправной деятельности.
Приговором Уссурийского городского суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Как сообщили в УФПС Приморского края, происшествие не привело к сбоям в обслуживании населения. Все обязательства перед клиентами выполнены в срок и в полном объеме. Для оперативного реагирования в случае возникновения внештатных ситуаций совместно с органами внутренних дел отработаны соответствующие схемы поведения, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
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