В Уссурийске начальник отделения почты похитила из кассы 65 000 рублей

Женщину осудили.

Уссурийский городской суд признал 35-летнюю жительницу села Михайловка виновной в совершении имущественного преступления.

Ранее в отдел полиции обратился представитель отделения почтовой связи , который сообщил о хищении денежной суммы из кассы почтового отделения в размере более 65 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что начальник Уссурийского отделения почтовой связи, филиал которого находится в селе Борисовка Уссурийского городского округа, с целью личного обогащения, с конца марта по начало июля 2017 года, находясь на рабочем месте, похитила из кассы часть вверенных ей денежных средств. Данные денежные средства получены за реализацию товарно-материальных ценностей, на общую сумму 65 231 рубль, которые в дальнейшем были присвоены злоумышленницей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 35-летняя жительница села Михайловка задержана. В отделе полиции подозреваемая дала признательные показания и раскаялась в содеянном.

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), доказана причастность фигурантки к противоправной деятельности.

Приговором Уссурийского городского суда подсудимой назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.