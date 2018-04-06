У инспектора лечебного исправительного учреждения в Кургане нашли наркотики

— Оперативные работники нашли и изъяли у сотрудника учреждения полиэтиленовый пакет, в котором, по заключению проведенной экспертизы, находились наркотические вещества, — рассказали в ведомстве.

В отношении сотрудника возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств с использованием служебного положения, в крупном размере.