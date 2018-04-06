У инспектора лечебного исправительного учреждения в Кургане нашли наркотики 

Сотрудники отдела собственной безопасности нашли у младшего инспектора группы надзора отдела безопасности лечебного исправительного учреждения № 3 города Кургана наркотики, сообщает пресс-служба УФСИН России по Курганской области. Молодого человека задержали на контрольно-пропускном пункте при входе в исправительное учреждение.
— Оперативные работники нашли и изъяли у сотрудника учреждения полиэтиленовый пакет, в котором, по заключению проведенной экспертизы, находились наркотические вещества, — рассказали в ведомстве.
В отношении сотрудника возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств с использованием служебного положения, в крупном размере.