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У инспектора лечебного исправительного учреждения в Кургане нашли наркотики
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У инспектора лечебного исправительного учреждения в Кургане нашли наркотики 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Сотрудники отдела собственной безопасности нашли у младшего инспектора группы надзора отдела безопасности лечебного исправительного учреждения № 3 города Кургана наркотики, сообщает пресс-служба УФСИН России по Курганской области. Молодого человека задержали на контрольно-пропускном пункте при входе в исправительное учреждение.
— Оперативные работники нашли и изъяли у сотрудника учреждения полиэтиленовый пакет, в котором, по заключению проведенной экспертизы, находились наркотические вещества, — рассказали в ведомстве.
В отношении сотрудника возбудили уголовное дело за покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств с использованием служебного положения, в крупном размере.
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