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Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы
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Бывшего президента Южной Кореи приговорили к 24 годам тюрьмы 

РИА Новости 41 минуту назад
РИА НОВОСТИ. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СУД СЕУЛА ПРИГОВОРИЛ БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ЮЖНОЙ КОРЕИ ПАК КЫН ХЕ К 24 ГОДАМ ТЮРЬМЫ — РЕШЕНИЕ
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