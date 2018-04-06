Вооруженная компания похитила жителя Агалатово

Трое неизвестных посадили жителя Всеволожского района Ленинградской области в иномарку и отобрали деньги и документы.

В полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась жительница Агалатово. По телефону она сообщила стражам правопорядка, что неизвестные затолкали в БМВ Х5 её соседа, которого подкараулили у местного магазина.

Примерно через пять часов 18-летний похищенный сам пришел в полицию, где в заявлении указал подробности. По данным 47news, незнакомые ему люди насильно посадили его в иномарку, угрожая пистолетом и электрошокером. Юношу увезли в лес в неизвестном направлении, где предъявили имущественные претензии, которые, кстати, потерпевший не признает. Злоумышленники отобрали у молодого человека деньги, ключи и документы на машину.