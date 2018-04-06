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Вооруженная компания похитила жителя Агалатово
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Вооруженная компания похитила жителя Агалатово 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Трое неизвестных посадили жителя Всеволожского района Ленинградской области в иномарку и отобрали деньги и документы.
В полицию Всеволожского района Ленобласти обратилась жительница Агалатово. По телефону она сообщила стражам правопорядка, что неизвестные затолкали в БМВ Х5 её соседа, которого подкараулили у местного магазина.
Примерно через пять часов 18-летний похищенный сам пришел в полицию, где в заявлении указал подробности. По данным 47news, незнакомые ему люди насильно посадили его в иномарку, угрожая пистолетом и электрошокером. Юношу увезли в лес в неизвестном направлении, где предъявили имущественные претензии, которые, кстати, потерпевший не признает. Злоумышленники отобрали у молодого человека деньги, ключи и документы на машину.
Молодой человек рассказала правоохранителям, что запомнил госномер БМВ Х5, который как выяснили оперативники, принадлежит 56-летнему уроженцу Грузии, давно проживающему в Петербурге.
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