В ХМАО возбуждены новые уголовные дела в отношении высокопоставленных силовиков

Следователи Югры возбудили новые уголовные дела в отношении начальника ОМВД России по Нефтеюганску Николая Плаксина и главы отдела окружного управления УМВД Югры Романа Недыбы.

В ходе расследования были выявлены дополнительные эпизоды получения обвиняемыми взяток, а также факты злоупотребления должностными полномочиями. «Возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных п. „а, в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 285 УК РФ», — сообщают в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Напомним, полицейских подозревают в крышевании нелегального алкогольного бизнеса. По версии следствия, обвиняемые получали от нефтеюганского бизнесмена взятки за покровительство в организации деятельности по реализации контрафактного алкоголя. В настоящее время Плаксин и Недыба находятся под домашним арестом.

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