Зарезал и сбежал: в Ростове 16-летнего подростка подозревают в убийстве знакомого

В Пролетарском районе Ростова убили 29-летнего мужчину. Его 25 раз ударили ножом. В преступлении подозревается подозревается 16-летний ростовчанин: погибший был знакомым его семьи.

— Подросток сильно поссорился с пришедшим к нему знакомым семьи. Школьник схватил нож и набросился на гостя. Мужчина скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.