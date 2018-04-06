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Зарезал и сбежал: в Ростове 16-летнего подростка подозревают в убийстве знакомого
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Зарезал и сбежал: в Ростове 16-летнего подростка подозревают в убийстве знакомого 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Пролетарском районе Ростова убили 29-летнего мужчину. Его 25 раз ударили ножом. В преступлении подозревается подозревается 16-летний ростовчанин: погибший был знакомым его семьи.
— Подросток сильно поссорился с пришедшим к нему знакомым семьи. Школьник схватил нож и набросился на гостя. Мужчина скончался на месте происшествия, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.
Подозреваемый скрылся, и его до сих пор не нашли. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.
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