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Неизвестный в Гольяново обокрал квартиру пенсионерки на 1,2 млн руб.
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Неизвестный в Гольяново обокрал квартиру пенсионерки на 1,2 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция разыскивает преступника, обокравшего квартиру пенсионерки в районе Гольяново, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Как рассказали в ведомстве, 31 марта в полицию с заявлением о краже обратилась женщина 1940 г. рождения. «Оперативники выяснили, что в квартире пенсионерки на ул. Амурская неизвестный похитил из сейфа 1 млн руб., а также украл из дома ее кошелек, в котором находились 200 тыс. руб. Материальный ущерб составил 1,2 млн руб.», — сказали в столичном главке.
Пожилая женщина пояснила сотрудникам МВД, что сохранность своих денег не проверяла с августа прошлого года до 5 марта текущего. В полиции провели проверку, и 5 апреля возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется следствие.
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