Пособник террористов в Ингушетии отправится в колонию на 5,5 лет

Малгобекский городской суд Ингушетии приговорил жителя республики к 5,5 годам колонии за пособничество террористам, сообщает «Интерфакс-Юг»

Суд доказал, что Джамалейл Картоев более трёх лет снабжал участников подпольных организаций продуктами, медикаментами, обувью и другими необходимыми для жизни предметами. Кроме того, во время обыска у него дома нашли боевую гранату Ф-1, которую оставили на хранение боевики.