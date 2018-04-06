Ещё
Пособник террористов в Ингушетии отправится в колонию на 5,5 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пособник террористов в Ингушетии отправится в колонию на 5,5 лет 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Малгобекский городской суд Ингушетии приговорил жителя республики к 5,5 годам колонии за пособничество террористам, сообщает «Интерфакс-Юг».
Суд доказал, что Джамалейл Картоев более трёх лет снабжал участников подпольных организаций продуктами, медикаментами, обувью и другими необходимыми для жизни предметами. Кроме того, во время обыска у него дома нашли боевую гранату Ф-1, которую оставили на хранение боевики.
Картоев осуждён и признан виновным по двум статьям УК РФ (пособничество в незаконном вооруженном формировании и незаконный оборот боеприпасов). Суд назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также наказание предусматривает ограничение свободы на год.
АиФ Ставрополье: последние новости
Директора подозревают в неуплате налогов в Ставрополе «Москву» и «Космос» в Ставрополе закроют по решению суда В Северной Осетии 17-летний юноша ударил ножом в грудь своего оппонента
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая135
Россиянам посоветовали отказаться от доллара245
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова56
«Новичок» оказался родом из-под Саратова159
США отказались дружить с РФ356
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение