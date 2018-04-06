Пособник террористов в Ингушетии отправится в колонию на 5,5 лет 

Малгобекский городской суд Ингушетии приговорил жителя республики к 5,5 годам колонии за пособничество террористам, сообщает «Интерфакс-Юг».
Суд доказал, что Джамалейл Картоев более трёх лет снабжал участников подпольных организаций продуктами, медикаментами, обувью и другими необходимыми для жизни предметами. Кроме того, во время обыска у него дома нашли боевую гранату Ф-1, которую оставили на хранение боевики.
Картоев осуждён и признан виновным по двум статьям УК РФ (пособничество в незаконном вооруженном формировании и незаконный оборот боеприпасов). Суд назначил ему наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также наказание предусматривает ограничение свободы на год.