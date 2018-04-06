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Осужденный мэр Могочи освобожден от отбывания наказания
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Осужденный мэр Могочи освобожден от отбывания наказания 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В пятницу, 6 апреля, стало известно, что мэр Могочи Евгений Краснов, который в апреле 2015 избил своего соседа пенсионера Виктора Устина — не будет отбывать наказание. Накануне ему вынесен приговор по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести» и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 2 месяца: «Краснов освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока уголовного преследования», — цитирует Заб.ру мировую судью Алену Балдандоржиеву.
Между тем приговор пока не вступил в силу и будет обжалован Евгением Красновым в Могочинском районном суде, поскольку своей вины не признает. Помимо этого, стало известно о возбуждении на градоначальника еще одного уголовного дела. Оно касается региональной программы по переселению граждан из ветхого жилья на 2013-2017 годы.
Фото: pixabay.com.
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