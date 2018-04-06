В Адыгее командир военного подразделения осужден за взятки

Краснодар . 6 апр. — Новая Кубань. Майкопский гарнизонный военный суд вынес приговор военному, который подозревался в получении взяток и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с апреля по сентябрь 2017 года подозреваемый разрешил одному из солдат не появляться на службе. За это молодой человек ежемесячно платил своему командиру 50 тысяч рублей в месяц. В итоге военнослужащий получил от своего подчиненного 332 тысячи рублей. Однако, как было доказано в ходе судебных заседаний, большую часть из этих средств мужчина потратил на нужны подразделения — ремонт помещений, приобретение оргтехники, мебели и другого имущества.

По алогичной схеме незаконный «отпуск» был предоставлен еще одному солдату. С апреля по июнь прошлого года парень находился дома, заплатив за это командиру 9 тысяч рублей.

В итоге суд назначил командиру военного подразделения штраф в размере 570 тысяч рублей. Кроме того, конфискована денежная сумма в 39 тысяч рублей — соответственно размеру взятки.

Что касается солдат, то они тоже понесут наказание: один в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а в отношении второго возбуждено уголовное дело.