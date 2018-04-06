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В Адыгее командир военного подразделения осужден за взятки
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В Адыгее командир военного подразделения осужден за взятки 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. Майкопский гарнизонный военный суд вынес приговор военному, который подозревался в получении взяток и превышении должностных полномочий.
По версии следствия, с апреля по сентябрь 2017 года подозреваемый разрешил одному из солдат не появляться на службе. За это молодой человек ежемесячно платил своему командиру 50 тысяч рублей в месяц. В итоге военнослужащий получил от своего подчиненного 332 тысячи рублей. Однако, как было доказано в ходе судебных заседаний, большую часть из этих средств мужчина потратил на нужны подразделения — ремонт помещений, приобретение оргтехники, мебели и другого имущества.
По алогичной схеме незаконный «отпуск» был предоставлен еще одному солдату. С апреля по июнь прошлого года парень находился дома, заплатив за это командиру 9 тысяч рублей.
В итоге суд назначил командиру военного подразделения штраф в размере 570 тысяч рублей. Кроме того, конфискована денежная сумма в 39 тысяч рублей — соответственно размеру взятки.
Что касается солдат, то они тоже понесут наказание: один в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а в отношении второго возбуждено уголовное дело.
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