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Житель Красноярского края спрятал свой «Шевроле» в гараж и заявил об угоне
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Житель Красноярского края спрятал свой «Шевроле» в гараж и заявил об угоне 

АиФ Красноярск 25 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Житель Ачинска (Красноярский край) спрятал в гараж свой автомобиль и заявил об угоне, чтобы получить страховку.
Как рассказали в ГУ МВД по краю, в полицию с заявлением об угоне обратился 34-летний мужчина. Он рассказал, что у него угнали «Шевроле», который он якобы припарковал возле дома. За «угон» он планировал получить страховку — около 920 тысяч рублей.
Но в ходе проверки стражи порядка выяснили, что машина потерпевшего на самом деле стоит в гараже. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «Заведомо ложный донос» и «Мошенничество в сфере страхования».
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