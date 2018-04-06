Подозреваемых в разбойном нападении и вымогательстве задержали в Ногинске

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова отметила, что злоумышленники возле одного из домов на улице Текстилей, угрожая подростку предметом похожим на пистолет, увезли его на автомашине, похитили мобильный телефон и зарядное устройство, а также под надуманным предлогом вымогали у него денежные средства в размере 30 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции трое подозреваемых были установлены и задержаны в момент передачи им требуемой суммы», — сказала Петрова.

По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела по статье 162 «Разбой» и статье 163 «Вымогательство» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В отношении одного задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двоих — подписка о невыезде и надлежащем поведении.