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Предполагаемый убийца саратовского бизнесмена покончил с собой
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Предполагаемый убийца саратовского бизнесмена покончил с собой 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Самоубийство произошло ночью 6 апреля в следственном изоляторе.
Предполагаемый киллер Ромaн Силенко свел счеты с жизнью, пока сосед по камере спал. Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» информированный источник, организатор возможных громких преступлений, в том числе — убийства бизнесмена Джейхуна Джафарова — оставил записку. В ней он решил «все взять на себя».
Ранее, 21 марта у села Красный Яр Энгельсского рaйона от рук банды Силенко пострадали полицейский и боец Росгвардии. Следствие полагает, что здесь преступники намеренно оставили ловушку из начиненного взрывчаткой ноутбука.
Якобы в обмен на информацию о громком преступлении бандиты должны были о чем-то договориться с представителями правоохранительных органов. Но договоренность была нарушена самими бандитами, которые вскоре были задержаны и отправлены за решетку. Расследование продолжается.
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