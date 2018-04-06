Предполагаемый убийца саратовского бизнесмена покончил с собой

Самоубийство произошло ночью 6 апреля в следственном изоляторе

Предполагаемый киллер Ромaн Силенко свел счеты с жизнью, пока сосед по камере спал. Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» информированный источник, организатор возможных громких преступлений, в том числе — убийства бизнесмена Джейхуна Джафарова — оставил записку. В ней он решил «все взять на себя».

Ранее, 21 марта у села Красный Яр Энгельсского рaйона от рук банды Силенко пострадали полицейский и боец Росгвардии. Следствие полагает, что здесь преступники намеренно оставили ловушку из начиненного взрывчаткой ноутбука.